Piaggio One: Italo-E-Roller mit abnehmbarem Akku

Der Piaggio One wird in verschiedenen Leistungsversionen - mit 45 km/h und 60 km/h - sowie mit unterschiedlichen Reichweiten angeboten. Der Elektro-Roller mit einer Maximalgeschwindigkeit von 45km/h erzielt eine Reichweite von 100 Kilometern pro Akkuladung im urbanen Raum. Die Reichweite des Piaggio One Active in der 60km/h-Version beträgt bis zu 85 Kilometern pro Akkuladung. Mit Akku wiegt der Roller 92 bzw. 94 kg.