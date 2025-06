Krimi um mächtigstes Kirchenamt geht ins Finale

Viele Absagen und ein Kandidat, der auch will

Nach vielen Absagen, wie zuletzt vom Apostolischen Administrator Josef Grünwidl, scheint die Suche in die heiße Phase zu gehen. Ein aussichtsreicher Kandidat hat quasi die Prüfung des Vatikans schon hinter sich. Es handelt sich um Peter Schipka, als langjähriger Generalsekretär der Österreichischen Bischofskonferenz sowohl mit kirchlichen als auch weltlich-politischen Themen gut vertraut. Er gilt kirchenintern als eher liberal. Und: Er will auch.