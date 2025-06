Topstar geht! Kommt jetzt Bayerns Thomas Müller?

Abschiedsvorstellung bei Klub-WM

Müllers Vertrag in München war nicht verlängert worden, bei der Klub-WM in den USA trägt die Ikone zum letzten Mal das Trikot seines Herzensvereins. Nach Platz zwei in der Gruppe C wartet auf die Bayern im Achtelfinale das Duell mit dem brasilianischen Klub Flamengo.