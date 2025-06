US-Schlepper „Rest ihres Lebens im Gefängnis“

Weckt Erinnerungen an tote Migranten in Parndorf

In einem ähnlich gelagerten Fall waren in Österreich im August 2015 die Leichen 71 erstickten Flüchtlingen in einem Kühl-Lkw in einer Pannenbucht an der Ostautobahn (A4) bei Parndorf im Burgenland aufgefunden worden. Im Zuge der Ermittlungen wurde die Bande, hauptsächlich Bulgaren, und deren afghanischer Boss festgenommen und in Ungarn angeklagt. Die vier Hauptangeklagten erhielten lebenslang.