37-Jähriger nach E-Scooter-Unfall verstorben

Im Krankenhaus sei am Freitag jener 37-Jährige verstorben, der am Mittwoch in Kirchdorf/Krems mit seinem E-Scooter einen schweren Unfall mit einem Fußgeher gehabt hatte. Der 49-Jährige hatte die Anton-Herzog-Straße überquert und war mit dem Gefährt des Einheimischen zusammengeprallt.

Fußgeher blieb unverletzt

Während der Fußgeher unverletzt geblieben war, schlug der Scooterfahrer mit dem Kopf so unglücklich am Asphalt auf, dass er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der 37-Jährige hat keinen Helm getragen. Der E-Scooter-Fahrer war ins Kirchdorfer Krankenhaus gebracht worden, sei dann aber wegen der schweren Kopfverletzungen in ein Spezialspital verlegt worden.