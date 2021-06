Forscher arbeiten an abhörsicherer Kommunikation

Kaum manipulierbar und abhörsicher

In diesem soll daher in den kommenden drei Jahren eine universelle Lösung zur Entwicklung solcher hybriden Systeme entstehen. Wesentlicher Kernpunkt sei es, sicherheitskritische elektrische Signale konsequent in optische Signale zu wandeln, weiter zu verarbeiten bzw. zu validieren und schließlich zurück zu wandeln, so das Institut in einer Mitteilung. „Allein die photonischen Übertragungskanäle bieten hier den Vorteil, sowohl kaum manipulierbar als auch abhörsicher zu sein“, so Pietzsch weiter.