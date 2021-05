Trio von „neuen Freunden“ in Garage brutal beraubt

Die Tat ereignete sich kurz nach Mitternacht. Die drei Italiener waren zuvor in der Innenstadt unterwegs und hatten in einem Lokal die vier unbekannten Männer „kennengelernt“. Im Anschluss marschierten die „neuen Freunde“ zusammen in eine Garage - warum, ist unklar. Die Unbekannten wussten aber offenbar sehr wohl, was sie mit den Italienern anstellen …