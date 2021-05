Leondinger Rohre für Häuser, Abteien und Stadien

„Enormes Zukunftspotenzial“ in Deutschland

Der Fokus wird deshalb nun verstärkt auf Deutschland gelegt. „Hier gibt es enormes Zukunftspotenzial, denn der Bedarf an Wohnungen ist in Deutschland sehr hoch“, sagt Lux. Rohre für den Hausabfluss oder den Kanal kann Poloplast da beisteuern. Schon jetzt stattet das Unternehmen jährlich etwa 250.000 Wohneinheiten aus. Die Kunststofftechnologie aus Oberösterreich bleibt den Bewohnern dabei verborgen - so wie auch kaum jemand weiß, dass Poloplast-Rohre im Allianz-Stadion von Fußball-Rekordmeister Rapid Wien oder in der Abtei Mont-Saint-Michel in Frankreich verbaut sind.