Öffentlicher Aufruf: Infizierte in Tiroler Lokal

Nach Bekanntwerden von zwei positiven Corona-Testergebnissen startete die Tiroler Gesundheitsbehörde am Freitagnachmittag vorsorglich einen öffentlichen Aufruf: Betroffen ist ein Lokal in Wenns (Bezirk Imst). Dort sollen sich in den vergangenen Tagen zwei infizierte Personen aufgehalten haben.