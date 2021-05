Entwarnung von Experten: „Seilbahnen sind sicher“

Strenge Auflagen

Pendelseilbahnen gibt es in Oberösterreich etwa am Feuerkogel, in Gosau, am Krippenstein und am Grünberg in Gmunden. Dass ein ähnliches Unglück auch hierzulande passieren könnte, scheint für Holzinger nahezu undenkbar. „Die heimischen Seilbahnen werden ständig auf Herz und Nieren geprüft. Die gesetzlichen Auflagen sind enorm hoch – und es wird sehr viel Geld in die Sicherheit gesteckt.“