Opfer (86) betrogen: Falscher Polizist verurteilt

Telefon kontrolliert und umgeleitet

An jenem 28. September 2020 rief sie ein falscher Polizist an, in der Folge läutete das Telefon in zwei Stunden weitere 14-mal. Sie sei bedroht, behauptete der Betrüger, eine Bande würde einen Einbruch planen. Sie müsse Schmuck und Geld in Sicherheit bringen und einem Kollegen übergeben. Der hinterhältige technische Trick der Täter: Sie kontrollierten das Telefon der Frau. Christa Chorherr wollte zur Sicherheit beim Notruf 133 anrufen und landete wieder bei den Betrügern. Zuletzt gab sich ein Komplize sogar als Staatsanwalt aus.