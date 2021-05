Deutschlands Ziel: 7-Tage-Inzidenz auf unter 20

„Haben aus dem vergangenen Sommer gelernt“

„Konzerte im nicht voll besetzten Olympiastadion oder im Park mit Tests und Abstand sind aus heutiger Perspektive drin“, sagte Spahn in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“. Man habe aus dem vergangenen Sommer gelernt. „Damals haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern“, sagte Spahn. Beispielsweise wolle er frühzeitig Vereinbarungen mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise schließen.