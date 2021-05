Nawa Racer: Supercaps sorgen für Reichweiten-Boost

Diese Supercaps können elektrische Ladung besonders schnell aufnehmen und wieder abgeben, was mehrere Vorteile bringt: Sie speichern beim Rekuperieren mehr Strom als normale Lithium-Akkus, was Effizienz und Reichweite steigert und ermöglichen eine bessere Beschleunigung. Außerdem erlauben sie, ohne Verlust an Reichweite leichtere Batterien zu bauen.