Polizei warnt vor Betrugs-SMS zur Paketverfolgung

„Ihr Paket kommt bald, hier klicken“: Die Polizei Wien warnt vor betrügerischen SMS zur Paketverfolgung. Es komme aktuell vermehrt zu Betrugsversuchen, hieß es am Samstag via Twitter. Nutzer sind aufgefordert, keinesfalls auf in den Textnachrichten enthaltene Links zu klicken.