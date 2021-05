Nach Ehe-Martyrium stach 73-Jährige auf Mann ein

Sie schwor ihrem Mann ewige Treue – bei der Hochzeit vor 50 Jahren. Sie ertrug Schläge und Demütigungen und versteckte blaue Flecke. Eine Trennung war in ihrem Lebensplan nicht vorgesehen. Als der Mann (84) wieder einmal zuschlug, duckte sie sich nicht mehr weg. Die 73-jährige Wienerin griff zum Messer und stach zu. Am Mittwochabend wurde sie am Wiener Landesgericht zu drei Jahren Haft, davon ein Jahr unbedingt verurteilt.