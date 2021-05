Neuer ÖSV-Boss: „Erstmal zeigen, was er kann“

Offenbar konnte sich das tagende Gremium über die Nachfolge vorerst nicht einig werden - deshalb dürfte Schmidhofer zur Sprache gekommen sein. Der 59-jährige Unternehmensberater, welcher für die ÖVP im Nationalrat sitzt und der Onkel von Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer ist, dürfte somit am 19. Juni bei der Länderkonferenz in Villach von den Stimmberechtigten ins Amt gewählt werden. Sein NR-Mandat will er im Falle seiner Wahl zurücklegen, um sich voll und ganz dem ÖSV widmen zu können.