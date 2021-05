„Als wir aufsperrten, spürte ich pure Seligkeit!“

Anfängliche Skepsis wegen Einschränkungen

„Es gibt keinen einzigen nachweislichen Cluster in der Gastronomie“, sagt Stefan Köb, Stellvertretender Wirtesprecher in der WK Vorarlberg, beim Lokalaugenschein der „Krone“. Und betont im Nachsatz: „Wir sind Testweltmeister. Wo mehr getestet wird, gibt es mehr positive Fälle.“ Der Schritt am 15. März war also richtig? „Ja, absolut. Zwar ein bisschen ein kleiner, aber es war der richtige, verbunden am Anfang mit viel Skepsis aufgrund der vielen Einschränkungen.“