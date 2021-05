Das Tierheim Parndorf ist eine Arche für Wildtiere

Weniger groß ist die Freude über die zahlreichen selbst ernannten Experten, die Wildtiere mit Haustieren verwechseln (siehe auch Bericht unten). „Ich bekomme immer wieder Anfragen, dass Leute Rehkitz schauen kommen wollen“, erzählt Herka. „Das gibt es bei mir nicht! Jeder Kontakt mit Menschen bedeutet einerseits Stress für die Tiere, andererseits wird es dadurch immer schwieriger, sie auszuwildern.“ Deshalb dürfen auch wir nur zu ausgewählten Tieren. „Die Anfragen nehmen zu, der Lebensraum der Wildtiere wird immer kleiner, weshalb die Wildtierpflege immer mehr zum Thema wird“, so Herka. Zumindest in Parndorf finden Fuchs, Hase und Co. eine artgerechte Zuflucht...