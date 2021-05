Nachfrage an Grillern auch heuer wieder enorm

Viele Kärntner wollen sich den Garten verschönern und greifen dafür - weil Urlaube bis dato ausgefallen sind - laut mehreren Handelsfachleuten häufig tief in die Tasche. „Momentan sind Gasgriller besonders beliebt. Aber auch Smoker sind wieder stark im Kommen“, erzählt Thomas Mikl von Hornbach in Klagenfurt. „Je nachdem, welches Gerät angeschafft wird, muss unter Umständen mit längeren Lieferzeiten gerechnet werden“, heißt es seitens der Gartenwelt Kropfitsch. Das kann auch Christoph Eder vom E & K- Getränkemarkt in Klagenfurt bestätigen: „Momentan haben wir bei Grillern eine Wartezeit von einem Jahr!“