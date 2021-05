5000 Migranten erreichten spanische Exklave Ceuta

Das Aufnahmelager der Exklave sei völlig überfüllt und viele der Migranten würden in der Stadt mit rund 85.000 Einwohnern herumirren, heißt es. Die spanische Militärbasis in Ceuta habe logistische Hilfe angeboten und den Schutz ihrer eigenen Einrichtungen verstärkt. Die Zentralregierung in Madrid kündigte die Entsendung von 200 zusätzlichen Polizisten an.