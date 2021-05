E-Bikes: Vermehrtes Unfall- und Diebstahlrisiko

Abgesehen von Life-Style-Produkten wechseln generell schlecht abgesicherte Räder - egal, wie alt oder wertvoll sie sind - vor allem in den Städten den Besitzer. Die Beute wird als „gebraucht“ auf Börsen feilgeboten. Die Statistik zeigt, dass Räder häufig in Straßenzügen rund um Bahnhöfe und in Wien auch rund um U-Bahn-Stationen gestohlen werden. „Wie man sein Fahrrad bestmöglich schützt, erklärt die Kriminalprävention“, betont Silvia Kahn vom Bundeskriminalamt.