Stadt plant Straße mitten durch private Gärten

Mitten durch die kleinen Gärten einer Wohnanlage in Innsbruck-Allerheiligen will die Stadt eine neue Gemeindestraße bauen, um neuen Siedlungsraum zu erschließen. Die Eigentümer sind entsetzt: Die Straße soll sechs Meter breit werden und direkt an Fenstern vorbeiführen. Die Stadt beruft sich auf eine uralte Widmung.