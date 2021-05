Streit über Kinderlärm: Messerangriff auf Nachbarn

Bei einem Streit über Kinderlärm in deutschen Bundesland Niedersachsen hat ein 24-Jähriger zwei Menschen schwer verletzt. Vorausgegangen war am Freitagabend eine Auseinandersetzung mit einer 25 Jahre alten Nachbarin, die ihre ebenfalls im Haus wohnende Großmutter hinzuzog. Der Streit eskalierte, die 63-Jährige und ein Nachbar wurden durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Mutter sprang in ihrer Not mit ihrem Sohn (1) aus einem Fenster und verletzte sich, das Kind blieb unverletzt.