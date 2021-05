EZB will Datenschatz mit Big Data und KI heben

EZB sitzt auf Datenschatz

Die Europäische Zentralbank (EZB) sitzt auf einem Datenschatz, den es mittels KI zu heben gilt. Denn die Zentralbank verfügt über sehr viele Markt- und Bilanzzahlen sowie Daten über Haushalte, Firmen und Banken: „Das sind Millionen an Datensätzen“, erläutert Steffen von der Frankfurt School of Finance & Management. „Wir stehen erst am Anfang“, sagt er über das Forschungsvorhaben, das bis 2023 laufen soll. Es ist Teil eines Förderprojekts des deutschen Wirtschaftsministeriums und trägt den Titel „KI-basierte Geldpolitik“. Auch die Deutsche Bundesbank ist beteiligt, die zum Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) gehört.