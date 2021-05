Red Bull Salzburg und das 50-Millionen-Euro-Erbe

Und sie ist einer der Hauptgründe, warum Marsch-Nachfolger Matthias Jaissle ab Sommer Schwerstarbeit wird verrichten müssen. Der 33-jährige Deutsche, der mit Liefering in der 2. Liga im Titelkampf steckt, wird aber an viel mehr als nur an Titeln und Pokalen gemessen: Bereits im Herbst ist er quasi verpflichtet, den Sprung via Play-off in die Elite-Liga zu schaffen. Was nur gelingt, wenn der frühere Leipziger Marschs 50-Millionen-Euro-Erbe handeln kann.