Pipeline-Attacke: Biden sagt Hackern den Kampf an

Nach den jüngsten Cyberangriffen auf Ziele wie die größte Benzin-Pipeline in den USA will die US-Regierung den Schutz vor Hackern verbessern. Wie das Weiße Haus mitteilte, unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine Verfügung, mit der unter anderem IT-Dienstleister verpflichtet werden sollen, bestimmte Informationen über ein Eindringen in ihre Netzwerke mit den Behörden zu teilen.