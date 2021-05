Tesla Model M: Wird das Elon Musks Motorrad-Coup?

Es ist an die drei Jahre her, dass Designer James Gawley dem Tesla-Kopf auf die Sprünge helfen wollte. Vielleicht, wenn Elon Musk die Zeichnungen gefallen, ja, vielleicht würde er ja doch ein E-Motorbike auf den Weg bringen. Und seinen Schwur vergessen, das nicht zu tun, weil er in jungen Jahren beinahe mal bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen wäre. Und so begann Gawley das zu designen, was tatsächlich als einspuriger Tesla durchgehen könnte.