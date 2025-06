Mega-Hype um Trikot! „Bin bissig und frech“

Nicht alle Fans begeistert

Die Rangelei auf dem Parkett kam jedoch nicht bei allen gut an. Auf „Change.org“ kursiert eine Petition, in der ihr Ausschluss aus der Liga gefordert wird. „Cunningham war in zahlreiche Vorfälle verwickelt, die nicht nur die Sicherheit anderer Spielerinnen gefährdeten, sondern auch den Ruf der WNBA als Liga, die stolz auf Integrität und Fairplay ist, beschädigten“, heißt es. Bislang fand die Forderung aber kaum Gehör – nicht einmal 400 Menschen haben unterschrieben.