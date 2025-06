Benko: Erste Anklage gegen den Milliardenjongleur

Teure Uhren im Tresor

Laut Insidern dürfte es bei der ersten Teil-Anklage um den Verdacht handeln, Benko habe Gläubiger geschädigt, indem er Vermögensbestandteile rund um seinen persönlichen Konkurs als Unternehmer beiseitegeschafft habe. Dabei geht es vor allem um hochpreisige Uhren, die in einem Tresor bei Verwandten in einem Tiroler Dorf sichergestellt werden konnten. Dazu kommen Millionen-Schenkungen der Mutter. Nebenbei gab es eine eigenwillige Mietvorauszahlung für eine weitere Luxusliegenschaft in Innsbruck. Benko bestreitet auch all diese Vorwürfe vehement.