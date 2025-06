Gallneukirchen wird NS-Straße umbenennen

Was in Braunau bisher offenbar am Unwillen der handelnden Politiker gescheitert ist, scheint in Gallneukirchen (OÖ) kein Problem zu sein. Nachdem im Stadtrat bereits einstimmig beschlossen wurde, die nach dem Hitler-Verehrer und Antisemiten Josef Reiter benannte Straße umzubenennen, soll dieses Vorhaben am 3. Juli im Gemeinderat endgültig fixiert werden.