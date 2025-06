Unbekannte köpften Puppe, die Raser bremsen sollte

Unbekannte beschädigten in Zwettl an der Rodl (OÖ) eine als Kind verkleidete Puppe, die Raser einbremsen sollte. Denn durch die 30er-Zone fuhren Pendler mit bis zu 90 km/h. Dabei könnten Gemeinden seit einer Gesetzesnovelle im Vorjahr selbstständig Radargeräte beantragen – doch in ganz Oberösterreich steht noch kein einziges.