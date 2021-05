„Holt euch Hilfe, sonst endet es wie bei Marija!“

„Meiner Meinung nach sind die Nachbarn die ersten, die etwas mitbekommen.“ Darko Markovic, der Bruder der im Fall „Bierwirt“ ermordeten Frau in einem Gemeindebau in Brigittenau, ist sich sicher, dass es vor der brutalen Bluttat an seiner Schwester zahlreiche Signale gab. Doch vor der eigenen Familie habe seine Schwester viel verheimlicht und schöngeredet, erzählt er. „Wir wussten, es passt nicht, aber wir haben nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Dass es wirklich so schlimm ist, hat keiner von uns gewusst.“