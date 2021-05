Von „Ex“ ermordet: Trauer um zweifache Mutter

Am Donnerstagabend kam es dann zum blutigen Drama: Der „Bierwirt“ richtete Marija M. - laut Bewohnern vor den Augen der Kinder, der Mutter des Opfers und eines Nachbarn - mit einem Kopfschuss in ihrer Wohnung im Winarskyhof in der Brigittenau hin. Wenig später wird der sturzbetrunkene Albert L. mit der Tatwaffe in der einen Hand und einer Wodkaflasche in der anderen im Innenhof der Wohnhausanlage festgenommen.