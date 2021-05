Volkswagen lässt autonome Autos in München fahren

Moia-Sammeltaxis in Hamburg werden autonom

Für den kommerziellen Einsatz der künftigen Selbstfahrer-Technologie hat VW auch schon sehr konkrete Pläne. So sollen die ersten autonom fahrenden ID Buzz AD ab 2025 als Moia-Shuttles in Hamburg zu sehen sein. Bereits seit April 2019 bietet die Konzerntochter in der Hansestadt ein Sammeltaxi-System mit einer speziell dafür entwickelten, vollelektrischen Fahrzeugflotte an, die inzwischen auf 500 Exemplare angewachsen ist, und sich in kurzer Zeit mit über drei Millionen Beförderungen zum größten rein elektrischen Ridepooling-Service in ganz Europa entwickelt hat - bis Corona das Geschäft zum Erliegen brachte.