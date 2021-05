Covid-Erkrankung schwächt auch die Knochen

Aktuelle Daten zeigen, dass verschiedene Faktoren für die Entstehung der Spontanfrakturen wesentlich sein könnten: monatelange Immobilität durch Bettlägerigkeit, Vitamin D-Mangel, Kortisonverabreichungen sowie ein durch Zytokin (Botenstoff des Immunsystems) ausgelöster Knochensubstanzverlust. Dies berichtet Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch, Leiter des Lehrstuhls für klinische Osteologie mit Schwerpunkt Osteoporose an der Sigmund-Freud-Universität Wien (SFU), sowie Vorstand der II. Medizinischen Abteilung am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien mit eigener COVID Station.