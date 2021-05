Dramatischer Angriff auf Schule schockt Russland

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule in der russischen Stadt Kasan sind mindestens elf Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mehrere Schüler und ein Lehrer, meldete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Rettungskräfte am Dienstag. Es habe auch eine Explosion gegeben. Widersprüchliche Berichte gab es zunächst über die Zahl der Angreifer.