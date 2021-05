Angeklagter zeigt wenig Mitgefühl mit dem Opfer

Stich in den Hals

Und so sitzt der 22-jährige Welser am Montag nervös vor den Geschworenen. Auf den ersten Blick will der junge Familienvater reinen Tisch machen. Hört man genau hin, ist da aber wenig Mitleid mit dem Opfer, seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter, die er im August 2020 in den frühen Morgenstunden zu einer Aussprache im Keller ihres Wohnhauses getroffen und mit einem Stich in den Hals fast getötet hätte.