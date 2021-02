Messerstich-Opfer (19) drohen nun Dauerschäden

Opfer abgepasst

Für den besitzergreifenden 21-Jährigen dürfte die Trennung aber nur schwer zu akzeptieren gewesen sein. Am 17. August soll er gegen 3 Uhr früh die 19-Jährige im Stiegenhaus ihres Mehrparteienhauses im Welser Stadtteil Vogelweide abgepasst und zur Aussprache gedrängt haben. Angeblich forderte er die 19-Jährige höchst nachdrücklich dazu auf, mit ihm in den Keller zu gehen, wo er ihr mit seinem Klappmesser einen kraftvollen Stich in den Hals versetzt haben soll.