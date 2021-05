„Verbote allein helfen nicht gegen Pandemie“

Die Behörden vieler Länder - auch in Europa und in Österreich - setzten ab Beginn der ersten Lockdowns vermehrt auf Verbote und Strafen, um Verhaltensmaßregeln zur Eindämmung von Covid-19 durchzubringen. So sprach zum Beispiel Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) von der Polizei als „Flex“ zur Unterbrechung von SARS-CoV-2-Infektionsketten. Allein seit September 2020 setzte es in Österreich mehr als 40.000 Strafen.