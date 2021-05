Öffnung möglich, „aber es ist noch nicht vorbei“

Die Regierung sei in der Endabstimmung über zusätzliche finanzielle Mittel für die Prävention, berichtete Mückstein bei seiner Vorstellung in der Länderkammer - in dessen Ressort als Sozial- und Gesundheitsminister dieser Bereich fällt. Kurz begrüßte die Bemühungen um eine verstärkte Prävention auch seitens des Innen-, Frauen- und Justizministeriums - merkte aber an, dass die „Täter mit voller Härte bestraft“ werden müssten. Er hoffe auf parteiübergreifenden Konsens darüber, denn „solche Verbrechen dürfen in unserem Land keinen Platz haben“.