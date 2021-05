Entsetzen nach doppeltem Frauenmord in Salzburg

NEOS: „Österreich hat ein Riesenproblem“

NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter prangerte an: „Österreich hat ein Riesenproblem. Nirgendwo sonst in Europa passieren so viele Frauenmorde wie bei uns. Es ist eine Schande, es macht einfach unfassbar wütend. Betroffenheit hilft den Opfern aber nicht weiter. Wir müssen JETZT handeln. Frauen haben es satt, Angst zu haben, sei es nun in der Partnerschaft oder am Heimweg in der Nacht. Sie wollen nicht mehr das Opfer sein, das sich Hilfe suchen muss. Wir haben eindeutig ein Problem mit Männergewalt und das müssen wir auch klar als solches identifizieren und benennen. Genau hier müssen wir ansetzen. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen, BEVOR etwas passiert.“