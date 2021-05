Balkon-Absturz: Gutachten sieht groben Baumangel

Vollkommen falsch gebaut

Ein von der Staatsanwaltschaft Wels in Auftrag gegebenes Gutachten entlastet den Mann nun aber. Laut der Expertise sei der in den 1960er-Jahren errichtete Balkon vollkommen falsch gebaut worden. Ob das Verfahren gegen den Mann nun eingestellt wird bzw. ob gegen jemand anderen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, ist noch offen: Das Gutachten sei noch ganz frisch und man warte auf den Abschlussbericht der Polizei, bevor man weitere Schritte setze, so die Staatsanwaltschaft.