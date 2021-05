Unfall mit gestohlenem Auto: Jugendliche gefasst

Gegen 4 Uhr früh brachen der 17-Jährige und seine mutmaßliche Komplizin (16) in den Keller eines Mehrparteienhauses in Matrei in Osttirol ein und erbeuteten dabei einen Fahrzeugschlüssel. Daraufhin setzte sich der Bursche, der keinen Führerschein besitzt, ans Steuer des vor dem Haus geparkten Wagen und fuhr gemeinsam mit seiner Begleiterin drauflos. Und es dauerte nicht lange, da krachte es schon ...