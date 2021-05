Bald zuverlässigere Corona-Tests an Volksschulen?

An allen Schulen kommen weiterhin anterio-nasale Antigenschnelltests zum Einsatz, also „Nasenbohrer“-Tests, bei denen die Schüler selbst mit einem Tupfer im vorderen Nasenbereich einen Abstrich entnehmen. Allerdings ist die Auswertung bei den aussagekräftigeren Tests etwas aufwendiger: Bei den derzeit noch an Volks- und Sonderschulen eingesetzten Tests wird der Tupfer in einem Faltkarton mit einer Flüssigkeit beträufelt, der Karton anschließend zugeklappt. Wie bei Antigentests üblich erscheint dann innerhalb weniger Minuten das Ergebnis. Bei den zuverlässigeren Tests muss man - wie bei den in Teststraßen oder Apotheken eingesetzten Produkten - den Tupfer zunächst in einer Trägerflüssigkeit rühren, die dann per Pipette auf eine Testkassette getropft wird.