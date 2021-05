„Ex“ mit Männern in Kontakt: 24-Jähriger sah rot

Seine Kleidung und Frisur waren modisch, doch in der Gedankenwelt eines in Tirol lebenden Afghanen (24) war das Verhältnis Mann-Frau offenbar noch sehr altmodisch. Nur weil sie beispielsweise auf Instagram anderen Burschen „folgte“, drohte er via Handy-Nachrichten mit dem Umbringen der 20-Jährigen – Haft!