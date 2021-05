Frauenmorde verhindern: „Noch weiter Weg vor uns“

Am Montag beraten Innenminister Karl Nehammer, Frauenministerin Susanne Raab (beide ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) im Rahmen eines Sicherheitsgipfels über Maßnahmen, um weitere Frauenmorde künftig zu verhindern. Nur wenige Tage nach dem bereits neunten Femizid in diesem Jahr äußerten Opferschutzorganisationen und die SPÖ konkrete Forderungen, unter anderem auch um ein neues Bild von Männlichkeit in der Gesellschaft zu etablieren.