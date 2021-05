9 Morde: Wie hätte man diese Frauen retten können?

Krankenschwester Marija hatte sich getrennt - was ihr „Ex“, der verdächtige „Bierwirt“, nicht akzeptieren wollte: Er greift zur Waffe und reißt die Mutter seiner beiden Kinder in der Gemeindebauwohnung in Wien mit einem Kopfschuss aus dem Leben. Der heuer bereits 9. Frauenmord in Österreich. Hochgerechnet wäre demnach zu Jahresende mit 27 weiblichen Opfern zu rechnen. Zum Vergleich: 2020 wurden 31 Frauenmorde gezählt, im traurigen Negativ-Rekord-Jahr 2018 waren es gar 41 Opfer.