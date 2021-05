Mopedlenker (16) bei Unfall schwer verletzt

Laut Aussagen des nachfahrenden Freundes, könnte sich der 16-Jährige mit seinem Moped zu weit in der Fahrbahnmitte befunden haben, so dass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mopedlenker schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mittels Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.