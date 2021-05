Leben am seidenen Faden

An Diamond-Blackfan-Anämie (DBA) leiden weltweit nur rund 5000 Menschen, 10 davon in Österreich. Wegen eines Gendefekts kann der Körper keine roten Blutkörperchen bilden. Ohne diese ist ein Mensch nicht lebensfähig. Aufgrund der Seltenheit hat die Pharmaindustrie kein Interesse an der Erforschung von DBA.