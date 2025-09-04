„Mir wird immer nur gesagt, ich soll abnehmen“

Tausende Frauen betroffen

Mehr als 4000 Patientinnen aus Österreich zählt allein die Lipödem-Selbsthilfegruppe beim Verein ChronischKrank. Die ÖGK sollte Behandlungen schon in einem frühen Stadium übernehmen, fordert Obmann Jürgen E. Holzinger. Dadurch könnte Betroffenen viel Leid erspart werden. Außerdem wären die Eingriffe unkomplizierter und daher weniger kostenintensiv. „Selbst in einem weit fortgeschrittenen Stadium wird die Kostenübernahme aber oft abgelehnt“, erklärt er. Und auch dann, wenn Diätologen bestätigen, dass die Reduktion von Gewicht mit Ernährung und Sport nicht möglich ist.