Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diagnose Lipödem

„Mir wird immer nur gesagt, ich soll abnehmen“

Ombudsfrau
04.09.2025 10:00
Leserin Marion M. (kleine Bild) ist eine von Tausenden betroffenen Frauen, die an Lipödem leiden ...
Leserin Marion M. (kleine Bild) ist eine von Tausenden betroffenen Frauen, die an Lipödem leiden und sich von der ÖGK im Stich gelassen fühlen.(Bild: Krone KREATIV/Marion M., Clemens Groh)

Die Diagnose Lipödem ist für betroffene Frauen nicht nur mit starken Schmerzen verbunden. Wenn es um die Bezahlung der Behandlung geht, stoßen sie bei der Gesundheitskasse oft auf Mauern.

0 Kommentare

„Seit ich denken kann, hatte ich Probleme mit Schmerzen und mit meinem Gewicht“, schildert Leserin Marion M. aus Wien. „Ich hörte immer, nimm ab und mach Sport.“ Das habe sie gemacht, immer auf alles verzichtet und sich kasteit. Doch die Schmerzen blieben. Erst mit 50 habe sie die Diagnose Lipödem erhalten.

Dabei handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung, die fast ausschließlich Frauen trifft und die auch starke Schmerzen verursachen kann. Behandelt wird ein Lipödem hauptsächlich mit einer Operation, bei der die Fettzellen abgesaugt werden. Und das am besten in einem sehr frühen Stadium, sagen Experten. Genau hier beginnt das Problem.

Schulden für OP-Kosten
Die ÖGK lehnt die Kostenübernahme für die sogenannte Liposuktion oft ab. Und knüpft Bewilligungen an einen bestimmten BMI, also an die Relation zwischen Körpergröße und -gewicht. Marion M. hat sich für ihre Behandlungen schließlich verschuldet. „Ich möchte einfach wieder ein schmerzfreies Leben führen.“ 33.000 Euro kosten die Eingriffe bei ihr.

Die ÖGK hat bisher 600 Euro „bewilligt“. Es handle sich um einen rein ästhetischen Eingriff. „Ohne dass mich jemand persönlich angesehen hat, wurde entschieden, dass ich die Kriterien für die oberen Extremitäten nicht erfülle. Ich hab noch nie etwas finanziell von der Kasse gefordert und war in 37 Arbeitsjahren selten krank“, ist die 53-Jähre enttäuscht. Sie ist nicht allein.

Tausende Frauen betroffen
Mehr als 4000 Patientinnen aus Österreich zählt allein die Lipödem-Selbsthilfegruppe beim Verein ChronischKrank. Die ÖGK sollte Behandlungen schon in einem frühen Stadium übernehmen, fordert Obmann Jürgen E. Holzinger. Dadurch könnte Betroffenen viel Leid erspart werden. Außerdem wären die Eingriffe unkomplizierter und daher weniger kostenintensiv. „Selbst in einem weit fortgeschrittenen Stadium wird die Kostenübernahme aber oft abgelehnt“, erklärt er. Und auch dann, wenn Diätologen bestätigen, dass die Reduktion von Gewicht mit Ernährung und Sport nicht möglich ist.

„Die ÖGK sollte die Behandlung schon in einem frühen Stadium der Erkrankung bezahlen“, fordert ...
„Die ÖGK sollte die Behandlung schon in einem frühen Stadium der Erkrankung bezahlen“, fordert Jürgen E. Holzinger vom Verein ChronischKrank.(Bild: Mathias Lauringer/ ChronischKrank)

Vom Chefarzt abhängig
In Deutschland habe sich das mittlerweile geändert. Dort werden die Eingriffe bezahlt. Und zwar schon früh. In Österreich hänge die Bewilligung vom jeweiligen ÖGK-Chefarzt ab und jeder knüpft seine Entscheidung an unterschiedliche Kriterien. „Die Behandlung darf nicht am Geld scheitern. Derzeit bleiben Frauen übrig, die sich die OP nicht leisten können“, so Holzinger.

Im Fall von Frau M. verweist die ÖGK auf Anfrage der Ombudsfrau lediglich auf die Möglichkeit, einen Zuschuss aus dem Unterstützungsfonds zu beantragen. Das Lipödem sei eine bis heute nicht völlig geklärte Erkrankung, hinsichtlich Ursache und auslösender Faktoren. Leitlinien zu Diagnostik und Therapie habe man aktualisiert, eine Fettabsaugung sei die allerletzte Behandlungsstufe.

Liebe ÖGK, vielleicht lohnt sich ein Blick nach Deutschland!?!

Porträt von Ombudsfrau
Ombudsfrau
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.915 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
169.621 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
148.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1292 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1246 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
Diagnose Lipödem
„Mir wird immer nur gesagt, ich soll abnehmen“
Für Treppenlift
Zuschuss kam, als Patient längst verstorben war
Ausbildung zu alt
Ergotherapeutin darf nicht Lehrerin werden
Krone Plus Logo
Trotz Vollkasko
Tschick setzte Auto in Brand: Schaden abgelehnt
Bitter
Hermes: Paket wurde vernichtet, weil zu schwer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf